Moschee öffnet Türen

Die Weinheimer Moschee veranstaltet am kommenden Mittwoch, 3. Oktober, einen Tag der offenen Moschee. Dieses Jahr lautet das Motto: „Religiosität – individuell, natürlich, normal“. Nähere Informationen erhalten die Gäste im Rahmen einer Führung. Die Moscheegemeinde lädt dieses Jahr alle Menschen in Weinheim und Umgebung ein, um Religiosität aus nächster Nähe zu erfahren. Die Führungen finden an diesem Tag um 12, 14 und und 16 Uhr statt. Bei Frage- und Austauschrunden werden Mitglieder der Moscheegemeinde die Besucher ausführlich informieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Im Anschluss an die Führungen werden den Gästen Tee und türkische Spezialitäten angeboten. Der Tag der offenen Moschee in Deutschland ist ein seit 1997 jährlich fest terminierter Veranstaltungstag, der jeweils am Tag der Deutschen Einheit stattfindet. wn

© Mannheimer Morgen, Montag, 01.10.2018