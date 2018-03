Mühsamer Kampf gegen illegale Mülltransporte

Anzeige

Erschwert werden illegale Exporte seit Oktober 2015 mit Inkrafttreten des Elektrogesetzes, das für gebrauchte Elektrogeräte einen Funktionsnachweis vorschreibt. Aber auch hier zeigt die Praxis, dass Nachweislisten für Geräte leicht manipulierbar sind.

„Eines der Hauptzielländer für Elektromüll aus der ganzen Welt ist Ghana“, sagt Jürgen Braun von der Bremer Wasserschutzpolizei. Er beschäftigt sich schon lange mit dem Thema „grenzüberschreitende Abfallverbringung“ und hat auch in Ghana Müllhalden besichtigt. „Sightseeing der schrecklichen Art“, erinnert sich der Polizeihauptkommissar.

Von sachgerechtem Recycling kann dort keine Rede sein. Fernseher und Monitore werden einfach ins offene Feuer gelegt. Der Brennstoff: „Altreifen, denn die brennen lange und heiß.“ Wenn das Plastik verbrannt ist, bleibt ein Legierungsklumpen aus Metallen, die dann verkauft werden. Inmitten des hochgiftigen Qualms arbeiten Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Giftige Flüssigkeiten verseuchen Böden und Grundwasser.

Oft wissen Mitarbeiter von Zoll und Polizei in den Bestimmungsländern nicht, wie sie E-Schrott identifizieren und im Zweifelsfall wieder in die Absenderländer zurückschicken können. Container verrotten oft monate- oder jahrelang in den Häfen. Für die Rücksendung muss man Vorschriften und Gesetze kennen und bürokratische Wege einhalten.

Um diese Wissenslücke zu schließen, entsendet die Nichtregierungsorganisation INECE unter dem Schirm der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODOC) regelmäßig Trainer in diese Länder. Braun ist einer von ihnen und war schon in Ghanas, Vietnam und Malaysia.

Der Kampf gegen illegale Transporte ist so mühlselig wie notwendig, denn die Entwicklung gerade bei E-Schrott ist rasant. Nach einem Monitoring-Bericht der Vereinten Nationen fielen 2016 weltweit 44,7 Millionen Tonnen E-Schrott an. Tendenz steigend: 2021 sollen es bereits 52,2 Millionen Tonnen sein. An Masse für illegale Transporte und dubiose Entsorgung und Verwertung fehlt es auch in Zukunft nicht.

In Deutschland können Verstöße empfindliche Strafen nach sich ziehen. Das Abfallverbringungsgesetz sieht – je nach Umfang der verursachten Umweltschäden – Haftstrafen von bis zu zehn Jahren oder hohe Geldstrafe bis zu 50 000 Euro für nicht genehmigte Abfalltransporte vor. dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.03.2018