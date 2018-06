Multitalent am Mikro

Anzeige

Ina Müller ist ein wahres Multitalent. Nicht nur als Sängerin ist sie erfolgreich, sondern auch als TV-Moderatorin, Autorin, Schauspielerin und Kabarettistin. Mit ihrem sechsten Studioalbum „Ich bin die“ knüpft sie an den Erfolg ihrer ersten fünf Werke an und beweist weiterhin mit Stimme, Herz und Humor wozu die sympathische Blondine im Stande ist. Auf ihrer Open Air-Tour kommt Ina Müller am Sonntag, 5. August, um 20 Uhr auch nach Schwetzingen in den Schlossgarten.

Wer soll sie auch sonst sein? Ina Müller ist schließlich ein Unikat im deutschsprachigen Showbusiness. Sie ist die, die sich viel traut und damit in jeder Disziplin überzeugt. In ihren Liedern kombiniert die Sängerin witzige, ironische Texte mit knackigen Melodien und verarbeitet dabei oft persönliche Erfahrungen.

Auszeichnung in Goslar

Für ihre musikalische Leistung erhält sie jetzt in Goslar den Paul-Lincke-Ring. Der Ring ist nach dem Berliner Komponisten Paul Lincke benannt und wird seit 1955 regelmäßig verliehen. Der in der Hauptstadt geborene und lebende Komponist gilt als Schöpfer der Berliner Operette. Der Ring geht an Komponisten, Textdichter und Interpreten, die sich um die deutsche Unterhaltungsmusik und neue musikalische Bühnenwerke in besonderem Maße verdient gemacht haben.