Museum für Casanova

Dem Schriftsteller und vor allem als Frauenheld bekannten Giacomo Girolamo Casanova wird in Venedig ein Museum gewidmet. In sechs Räumen sollen Besucher vom 2. April an erleben, wie es in der Lebenswelt des Venezianers aussah, wie die Stiftung Fondazione Casanova gestern mitteilte.

Ziel sei es, Casanova zu würdigen. „Casanova war ein großer Denker, Schriftsteller und Philosoph, der ungerechterweise nur als großer Liebhaber in die Geschichte eingegangen ist“, sagte Carlo Luigi Parodi, Gründer der Stiftung. Casanova war 1782 aus Venedig verbannt worden, weil er eine Schmähschrift über das geheime Liebesleben der gehobenen venezianischen Gesellschaft veröffentlicht hatte. dpa