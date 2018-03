Mysteriöse Lieferung

Anzeige

In dem neuen Roman des Schweizer Autors Franz Hohler dreht sich alles um ein geheimnisvolles Päckchen, das eine unbekannte Frau unvermittelt einem Züricher Bibliothekar aushändigt. Die alte Frau stirbt kurz darauf bei einem Unfall. Die Sache wird noch mysteriöser, als der Bibliothekar den Inhalt des Päckchens entdeckt, es ist nämlich die erste Handschrift in deutscher Sprache. Das „Abrogans“ galt als verschollen und war nur in Abschriften bekannt. Aus dem Bücherfreund wird ein Detektiv, der sich auf die Spur der mittelalterlichen Handschrift begibt und dabei auf bizarrste Abwege gerät. Doch leider scheinen auch andere Kenntnis von dem Schatz zu haben. „Das Päckchen“ ist ein wunderschöner, ruhig erzählter und stimmiger Roman, der an Geheimnisse der Vergangenheit rührt. Dabei schlägt er elegant einen Bogen bis ins tiefste Mittelalter. Denn die Geschichte des Bibliothekars wird mit der des Schreibers der Handschrift verbunden (Franz Hohler: „Das Päckchen“. Luchterhand Verlag, München, 224 Seiten, 20 Euro). dpa