Mythen um Schliemann entzaubert

Anzeige

Das Material, das Cline für „Versunkene Welten“ zusammengetragen hat, entspricht seinem Einführungskurs an der Universität – ergänzt um die neuesten Forschungsergebnisse. Und das ganze in einer leicht verständlichen Sprache, die sich von dem Fachchinesisch manch anderer Autoren wohltuend abhebt. Und der sich selbst auch nicht ganz so ernst nimmt. So erwähnt Cline im Epilog einen Aufkleber, der in seinem Uni-Büro hängt: „Archäologe – der coolste Job der Welt. Ich rette die Vergangenheit, was tust du?“

In sechs Kapiteln werden wichtige Stationen in der Entwicklung der Archäologie beschrieben: neueste Ergebnisse und Techniken ebenso wie das Geraderücken von falschen Erkenntnissen in aller Deutlichkeit. So ist der Fachwelt natürlich längst klar, dass es keineswegs Heinrich Schliemann war, der Troja wiederentdeckt hat, sondern Frank Calvert, zu Beginn der 1870er Jahre US-Vizekonsul in der Türkei (Osmanisches Reich).

Leichtgläubigkeit der Öffentlichkeit

Doch Schliemann verstand es bis weit über seinen Tod hinaus, die Verdienste Calverts in den Hintergrund zu drängen. Cline schmälert Schliemanns Verdienste um Troja, Mykene und auch Tyrins nicht, doch er stellt so mache liebgewonnene Information richtig. So könnte es zum Beispiel sein, dass der „Schatz des Priamos“ – dessen Weg vom Nordwesten der Türkei über Berlin bis ins Moskauer Puschkin-Museum allein schon eine eigene Geschichte wert ist – möglicherweise gar nicht an einer einzigen Stelle entdeckt wurde, sondern in einer ganzen Grabungssaison. Am Ende versuchte er dann „einer leichtgläubigen Öffentlichkeit“ weiszumachen, er habe einen großen Schatz entdeckt.

Cline spart auch nicht mit Kritik an Fachkollegen. So hatte das Team um den Leiter der Troja-Grabungen, Manfred Korfmann (1942-2005), per Fernerkundung (Cäsium-Magnetometer) herausgefunden, dass Troja viel größer als ursprünglich angenommen und zudem von einer gewaltigen Mauer umgeben war. Als man sich daran machte, die Mauer auszugraben, stellte es sich heraus, dass es sich lediglich um einen Graben handelte, der im Laufe der Jahrhunderte mit Müll und Schutt angefüllt wurde. Der Magnetometer hatte das dann als solide Mauer aussehen lassen. Clines Schlussfolgerung: „Halte nie eine Pressekonferenz ab, bei der du Resultate einer Fernerkundung vermeldest, bis du nicht wenigstens einen Teil der vermeintlichen Entdeckungen ausgegraben hast.“

Und so manche nette Anekdote findet ebenfalls Eingang in dieses lesenswerte Buch. So hat die Krimi-Autorin Agatha Christie einmal gesagt: „Ein Archäologe ist der beste Ehemann, den sich eine Frau wünschen kann. Je älter sie wird, desto interessanter wird sie für ihn.“ Der Hintergrund: Als Christie ihren Mann, den Archäologen Max Mallowan, 1930 kennenlernte, war er 26 und sie 40 Jahre alt.

Ein wirkliches Ärgernis ist allerdings die Auslagerung der Bibliografie ins Internet. Das Buch hat mit 528 Seiten zwar schon einen beachtlichen Umfang, doch für diese 42 Seiten hätte doch auch noch Platz sein können.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 08.06.2018