Nach Raubüberfall schnell gefasst

Aschaffenburg.Der sofortigen Hilfe von einigen Zeugen ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Räuber am Donnerstag die Flucht ergreifen musste. Wenig später nahm die Aschaffenburger Polizei einen Tatverdächtigen fest, der nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittlungen wegen Raubes und Körperverletzung führt die Aschaffenburger Kripo in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft.

Gegen 15 Uhr war ein Unbekannter am Donnerstag auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Würzburger Straße hinter einem Gebüsch hervorgesprungen und hatte von einem Kunden das Portemonnaie gefordert. Dazu hatte der Täter offenbar abgewartet, bis der Parkplatz menschleer und der 54-Jährige kurz vor seinem geparkten Fahrzeug war.

Opfer geschlagen und getreten

Als der Geschädigte sich weigerte, seine Geldbörse herauszugeben, ging der unbekannte Mann mit Schlägen und Tritten auf ihn los. Brille und Kleidung des Opfers wurden dabei beschädigt, er erlitt jedoch nur oberflächliche Verletzungen.