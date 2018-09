Nachwuchs auf Entdeckungsreise

Am Samstag, 15. September, wird in der Gemeinde an der Peterskirche wieder Kindergottesdienst gefeiert. Er beginnt um 10 Uhr mit einem offenen Spielangebot. Ab 11.30 Uhr startet der eigentliche Kindergottesdienst. In den sogenannten Kleinen steckt oft mehr, als man denkt, wie hätte sonst David den Riesen Goliath besiegen können. Diesmal gehen die Kinder auf Entdeckungsreise, sowohl in Spiel als auch im Basteln (bis 12.30 Uhr).

Am Sonntag 16. September, feiert die Stadtkirche ihren monatlichen Kindergottesdienst. Zusammen mit den Erwachsenen wird in der Kirche um 10 Uhr begonnen, doch dann geht es zum Extra-Programm der Kinder, das bis 11.15 Uhr dauert.

Ebenfalls am Sonntag, 16. September, findet um 11.30 Uhr in der Peterskirche der Mini-Max-Gottesdienst statt; alle Krabbel- und Kindergartenkinder, deren Familien und Freunde sind eingeladen. wn

