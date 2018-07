Nachwuchs gesucht

Anzeige

Am Samstag, 8. September, findet wieder ein Fest mit Live-Musik auf dem Dürreplatz statt – verbunden mit dem Provence-Markt in der Unteren Hauptstraße und dem Weinheimer Herbst, dem verkaufsoffenen Erlebnissonntag am 9. September. Das Fest gibt es im Weinheimer Veranstaltungsreigen seit der Fertigstellung des Platzes an der Weinheim Galerie vor vier Jahren.

Traditionell spielt abends eine Profi-Band, auch diesmal wieder „SWEAT feat. Susan Horn und Vince the Prince“. Tagsüber gibt es unter technischen Top-Bedingungen Auftrittsmöglichkeiten für Schüler- und Nachwuchsbands aus der Region. Im Moment sind noch je nach Auftrittslänge zwei oder drei Plätze für junge Bands aus Weinheim und der Region frei, vorrangig in der Mittagszeit und am frühen Nachmittag.

Meldungen an Pressestelle

Das Dürreplatzfest beginnt um 11 Uhr. Bislang im Programm stehen fest: Der Werner Pöhlert-Musikclub, die „Chaos Crew“, Woinem Brass, Pat Fischer & Sonja Josan sowie „SWEAT feat. Susan Horn und Vince the Prince“. Interessenten melden sich bitte bei Roland Kern, Pressestelle und Veranstaltungsmanagement, Mail: r.kern@weinheim.de. wn