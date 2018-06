Nahezu alle Luxusmarken reiten mit auf der SUV-Welle

Anzeige

Zum Beispiel Bentley: Vor zwei Jahren brachten die Briten mit dem Bentayga einen Wettbewerber für Range Rover oder den Mercedes GLS auf den Markt. In diesem Frühjahr folgte Lamborghini mit dem Urus, dem selbsternannten „schnellsten SUV der Welt“. Und nun beginnt mit dem Cullinan eine neue Runde für die Schlammschlacht im Smoking. Denn natürlich sind die Briten mit ihren Plänen nicht alleine – auch andere teure Hersteller tüfteln an neuen SUV. So arbeitet die Rolls-Royce-Konzernmutter BMW zum Beispiel gerade am X7. Mit einem Preis, der nach Informationen aus Unternehmenskreisen bei etwa 80 000 Euro beginnt, ist er im Vergleich zum Cullinan aber geradezu günstig. Das gilt auch für den Q8, das neue Oberhaupt der SUV-Familie von Konkurrent Audi. Eine echte Antwort auf den Cullinan könnte aus Stuttgart kommen: Dort versuchen Designer, dem Mercedes-Ableger Maybach mehr Eigenständigkeit zu geben – und träumen mit der im Frühjahr in Peking präsentierten Studie Vision Ultimate Luxury von der ersten Gelände-Limousine in der Super-Luxus-Klasse. „Wir kombinieren die beiden erfolgreichsten Fahrzeugkonzepte der Welt“, sagt Designchef Gorden Wagener über das SUV mit Stufenheck.

Feuerrotes Schaustück

Ein offizielles Go für die Studie gibt es zwar noch nicht, räumt Wagener ein. Doch verbindet er mit dem feuerroten Schaustück zumindest das Versprechen, dass sich die nächste Maybach-Version des Mercedes GLS deutlicher vom Standardmodell unterscheiden soll, als es aktuell zum Beispiel bei der S-Klasse der Fall ist.

Die Nachfrage ungebrochen, die Tür zu neuen Kundengruppen sperrangelweit offen: Dieser Verlockung dürften in den nächsten Jahren noch weitere Luxushersteller erliegen. So hat zum Beispiel Aston Martin für das Ende des Jahrzehnts ein Crossover namens DBX angekündigt, kurz danach soll die noble Schwester Lagonda mit einem elektrischen SUV zurückkehren.

Nur eine Marke macht partout nicht mit beim Ritt auf der SUV-Welle: McLaren. „Wir bleiben bei unseren Sportwagen und können, wie die letzten Jahre zeigen, auch damit höchst profitabel sein“, sagt Sprecher Wayne Bruce. tmn

