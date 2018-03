Nahverkehr bald kostenlos?

Anzeige

Die Bundesregierung hält einen zeitweiligen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr in Städten zugunsten besserer Luft für denkbar. Regierungssprecher Steffen Seibert sagte diese Woche, die Bundesregierung wolle zusammen mit Ländern und Kommunen über Modelle für einen temporären kostenlosen Nahverkehr nachdenken. Den Plänen zufolge soll der Nahverkehr ohne Fahrkarten in fünf „Vorreiter-Städten“, darunter Mannheim, erprobt werden. Zudem sollen sich die Städte Bonn, Essen, Herrenberg (in Baden-Württemberg) und Reutlingen daran beteiligen.