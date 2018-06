Nationalteam legt WM-Fehlstart hin

Anzeige

War’s das vielleicht schon? Nach dem Fehlstart gegen Mexiko steht das Nationalteam unter Druck. Joachim Löw (Bild) blickt ratlos auf die hohen Ballverluste und ist gefordert wie nie. Derweil kennt Schwedens Vorfreude auf das Duell mit dem wankenden Weltmeister Deutschland keine Grenzen. Schweden sorgte schon in den Playoffs dafür, dass die Italiener nun in Russland fehlen. Eine Niederlage gegen die Skandinavier am heutigen Samstag würde das Aus bedeuten, wenn Mexiko zuvor gegen die Koreaner punktet. Es wäre der erste deutsche Vorrunden-K.o. bei einer WM.