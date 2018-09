Neubeginn mit Gottes Segen

Wenn etwas Neues beginnt, liegen Vorfreude, Spannung, aber auch Unsicherheit nah beieinander. Schön, wenn diese Freude geteilt wird – wenn jemand da ist, der einen begleitet. Daher sind Gottesdienste zum Schuljahresanfang in vielen Mannheimer Schulen für Lehrer, Schüler und Eltern mehr als nur liebgewonnene Tradition. Mit der gemeinsamen Feier stellen sie den Neuanfang ganz bewusst unter den Segen Gottes. So auch in den zahleichen ökumenischen Gottesdiensten für die Schulanfänger, die am heutigen Samstag in Mannheimer Gemeinden abgehalten werden. schu/dv

