Neue Geräte und Trends beim Auto-Hi-Fi

Der Nachrüsttrend liege bei größeren Monitoren mit bis zu zwölf Zoll und der Integration von Assistenzsystemen. Heute bieten die Systeme Hilfen wie Rückfahrkamera an und in naher Zukunft auch Spurhalteassistenten. „Dadurch wird künftig der Einbau umfangreicher, da die Techniker neue Hardware in vorhandene Autosysteme einschleifen müssen“, sagt Wagner. „Oder wenn es technisch nicht möglich ist, die werkseitigen Bildschirmsysteme zu tauschen, verbauen sie die Hardware in einer Blackbox und benutzen die schon im Auto vorhandenen Bildschirme einfach mit.“ Manche Geräte werden künftig zusätzlich per Gesten steuerbar.

Beim Kauf neuer Geräte sollten Autofahrer nicht nur auf den Preis, sondern auch auf einfache Bedienbarkeit achten, rät Wagner. „Mit einem Drehregler lassen sich beispielsweise Lautstärke oder andere wichtige Funktionen ändern, auch im Dunklen oder ohne aufs Gerät zu blicken. Das ist sicherer als die Bedienung über reine Touchscreens.“ Die Zeiten, in denen man einfach aus dem DIN-Schacht im Armaturenbrett das alte Radio herauszog, Adapterkabel anschloss und das neue Radio für Sound sorgte, sind längst vorbei, sagt Dirk Kreidenweiß, Projektleiter der Tuning World Bodensee, einer der größten Tuningmessen Deutschlands.

Ansprüche steigen

Auch wenn manche Onlinehändler Geräte günstig anbieten, raten die Experten zum Kauf im Fachhandel. Denn der berät nicht nur, sondern integriert die Geräte auch gleich fachgerecht ins Auto und in die Bordelektronik. Und in der Regel erhalten Kunden eine Garantie auf Einbau und korrekte Funktion. Während es hochwertige Soundsysteme noch vor ein paar Jahren nur im Zubehörhandel gab, bietet die Autoindustrie heute auf Wunsch in fast allen Fahrzeugsegmenten hochwertige Car-Audio-Ausstattung an. Mit der zunehmenden Entlastung der Autofahrer durch Assistenzsysteme steigt in Zukunft der Anspruch an das gebotene Entertainment.

Bei der Mercedes S-Klasse entscheiden sich über zwei Drittel der Kunden für ein hochwertiges Soundsystem des deutschen Edelherstellers Burmester. Auch 3D-Sound und hochwertige Inszenierung der Soundsysteme werden in den nächsten Jahren vermehrt Einzug ins Auto nehmen. tmn

