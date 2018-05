Neue Glocken erklingen im Wormser Dom

Anzeige

Pünktlich zum 1000. Geburtstag hat der Wormser Dom wieder ein großes Geläut (Bild). Acht Glocken tönen nun in den beiden Osttürmen der Kirche, fünf davon sind nagelneu. Die Domgemeinde hat die neuen Glocken nun erstmals in Betrieb genommen, weit mehr als 1000 Menschen waren gekommen, um ihnen zu lauschen. Wann künftig welche Glocken läuten, regelt eine Läuteordnung. Den vollen Klang aller acht Glocken gibt es zu den hohen Festtagen wie Weihnachten oder Ostern. An normalen Sonntagen klingen sieben der acht Glocken, an Werktagen versehen „nur“ vier Klangkörper ihren Dienst.