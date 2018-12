Neue Heimat für das DRK

Bensheim.1,4 Millionen Euro haben Stadt und DRK-Ortsvereinigung Bensheim in einen Neubau auf dem ehemaligen Bundeswehrdepotgelände investiert. Ende September wurde der neue Stützpunkt der Rettungskräfte eingeweiht.

Der Gebäudekomplex beherbergt seit Herbst nicht nur den Fuhrpark des Roten Kreuzes, sondern auch Räume für die DRK-Kleiderkammer und das Kleiderstübchen von Pro Vita. Für die Ortsvereinigung unter der Leitung von Doris Bodemann war das Großprojekt eine Herausforderung – sowohl in finanzieller Hinsicht als auch für das Nervenkostüm der Beteiligten. Unvorhergesehene Kosten verkomplizierten das Vorhaben. So mussten zur Stabilität des Baugrunds Pfähle in den Boden gerammt werden.

Am Ende drohte es an fehlenden 50 000 Euro zu scheitern, doch der Unternehmer Werner Schilling sprang in die Bresche und spendete den Betrag. Dafür trägt die Fahrzeughalle nun seinen Namen.

„Wir sind froh und dankbar“

„Wir sind froh und dankbar, dass wir dieses Wagnis in Angriff genommen haben“, betonte Doris Bodemann bei der Einweihung. Die Ortsvereinigung hat nun in der Weststadt eine angemessene Unterkunft mit ausreichend Platz. Zuvor war man jahrzehntelang an der Rodensteinstraße neben der Rodensteinschule untergebracht – im alten Stützpunkt der Feuerwehr.

Dort will der Caritasverband Darmstadt nun ein Seniorenzentrum bauen. Geplant sind 35 stationäre Wohneinheiten sowie sieben betreute Seniorenwohnungen und ein Helferappartement. Im Herbst 2019 könnten die Arbeiten beginnen, eineinhalb bis zwei Jahre später soll der Neubau stehen.

Kritik gab es aber von Anwohnern, denen die vorgesehene Bebauung zu hoch und zu dicht ist. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan soll im neuen Jahr von den Stadtverordneten auf den Weg gebracht werden. dr

