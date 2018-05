Neue Hoffnung für die Brennstoffzelle

Anzeige

Die beiden japanischen Hersteller Honda und Toyota sind mit ihrem Clarity und dem Mirai die bislang einzigen, die schon jetzt ein dezidiertes Brennstoffzellen-Fahrzeug in Serie und es in kleinen Stückzahlen auf ausgewählten Märkten auf die Straße gebracht haben. Dennoch entwickeln auch die beiden Japaner an reinen elektrischen Fahrzeugen, die zum Ende des Jahrzehnts in den Handel und dann vor allem auf Kurzstrecken und Stadtverkehr fahren sollen.

Diese Doppelstrategie fährt auch Mercedes und mischt als erster deutscher Hersteller noch in diesem Jahr mit dem GLC F-Cell in der Wasserstoff-Nische mit. Angetrieben wird der von außen nur dezent modifizierte Geländewagen von einem 147 kW/200 PS starken E-Motor. Allerdings wird der nicht allein von der Brennstoffzelle gespeist, sondern auch von einem Akku mit externer Ladefunktion. So kommen zu den 447 Kilometern Reichweite der 4,4 Kilo Wasserstoff laut Mercedes noch einmal 49 Kilometer aus der Steckdose. So ganz ernst meint Mercedes es allerdings nicht mit dem Wasserstoff-Wagen. Denn weder gibt es das Auto für jedermann, noch wird es auf klassischem Wege verkauft. „Wir werden es noch im Lauf des Jahres an ausgewählte Kunden verleasen“, schränkt Pressesprecherin Madeleine Herdlitschka ein. Auch wenn die Brennstoffzelle ihren Einstand nun im Pkw gibt, schielt der Hersteller nicht zuletzt auf die Nutzfahrzeuge, weil dort der batterieelektrische Antrieb angesichts von Gewicht und Fahrstrecke schnell an seine Grenzen stößt, argumentiert der Autohersteller.

So langsam wie das Modellangebot wächst auch das Versorgungsnetzwerk. Aktuell gibt es in Deutschland knapp 50 Tankstellen. Bis nächstes Jahr will eine Allianz aus Fahrzeug- und Mineralölherstellern 100 Stationen am Netz haben. Und bis 2023 sollen es rund 400 sein, so Mercedes weiter. Neue Modelle von Hyundai und Mercedes und eine breit angelegte Initiative für eine bessere Infrastruktur – für eine Untote ist die Brennstoffzelle aktuell relativ lebendig. Das sehen auch Analysten wie der britische Marktbeobachter Frost & Sullivan. Der etwa erwartet auf niedrigem Niveau einen rasanten Anstieg für Modelle und Marktanteil.

Das gehe nicht zuletzt zurück auf große Anstrengungen der Politik, sagt deren Mobilitätsexperte Anjan Hemanth Kumar. Um die Akzeptanz und Marktdurchdringung von Brennstoffzellen-Pkw zu beschleunigen, griffen Regierungen weltweit zu spürbaren Maßnahmen zur Verbesserung der Brennstoffzellen-Infrastruktur, „namentlich mit Hilfe von Wasserstofftankstellen, dem Schaffen von Anreizen und Steuererlassen beim Kauf eines entsprechenden Autos“.

Moderate Stückzahlen

Doch allzu hoch dürfte man die Hoffnungen nicht hängen, bremst ausgerechnet Daimler-Mann Mohrdieck die Erwartungen: „Wir sind erst am Anfang. Ich denke Mitte der nächsten Dekade – aber sicherlich nach 2025 – wird die Relevanz der Brennstoffzelle generell und für den Transportsektor signifikant steigen.“ Allerdings meint er damit keine Explosion und erwartet noch immer einstellige Marktanteile. Aber auch moderate Stückzahlen würden helfen, insbesondere die Kosten zu drücken.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.05.2018