Neue Maltechnik, Ehrung in Hamburg: ein erfolgreiches Jahr

Bensheim.Bald geht das Jahr 2018 zu Ende – und damit ein sehr ereignisreiches Jahr für Jürgen Klaban, Künstler bei der Behindertenhilfe Bergstraße. Der Maler aus Bensheim kann voller Stolz auf seine bisher wahrscheinlich erfolgreichste Zeit zurückblicken. Beschäftigt ist er in der Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigung. Mit einer neuen Maltechnik erschuf Klaban dort in diesem Jahr viele neue Kunstwerke, die kürzlich bei einer hauseigenen Vernissage ausgestellt und zum Teil bereits verkauft wurden.

„So produktiv wie in diesem Jahr war er noch nie: Fast die Hälfte aller Bilder, die in den Fluren der Werkstatt ausgestellt wurden, kam von ihm“, so die Behindertenhilfe Bergstraße. Das ist vielleicht auch dem Zustand geschuldet, dass Jürgen Klaban im Sommer einen Kunstpreis erhalten hat, was ihn dazu ermutigte, sich noch selbstsicherer und effizienter seiner Kunst zu widmen.

Sichtbare Inklusion

Bei dem Wettbewerb des Paritätischen Wohlfahrtsverbands und der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege belegte Klaban den zweiten Platz und gewann ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro. „Weitaus mehr als das Geld erfreute es den Künstler aber, zur Preisverleihung nach Hamburg fahren zu dürfen. Denn hier wurde er im Rahmen der Rollstuhl-Basketball-Weltmeisterschaft prämiert“, so die Behindertenhilfe.

In der Halbzeitpause der Partie Deutschland gegen Argentinien durfte der stolze Maler die Auszeichnung für sein Bild „Niklaus“ auf dem Spielfeld entgegennehmen – eine große Ehre für den Bensheimer. „Es sind Momente wie diese, in denen Inklusion sichtbar und lebbar gemacht wird: Man fühlt sich als Teil der Gesellschaft und wird als Künstler geehrt und anerkannt“, so die Behindertenhilfe weiter.

„Mit seinen 51 Jahren hat Jürgen Klaban bereits einiges erlebt und sich im Rahmen seiner Kunst stets weiterentwickelt. Nicht umsonst ist er seit acht Jahren in Vollzeit als Maler in der Werkstatt tätig. Durch zahlreiche Ausstellungen, Auftragsarbeiten und Workshops ist er mittlerweile ein wahrer Experte auf seinem Gebiet.“ So übernimmt Klaban auch die Rolle des Dozenten, indem er Schulklassen und Studierenden seine Maltechniken präsentiert.

Beeinträchtigungen spielen dabei keine Rolle: „Hier stört es niemanden, dass er nicht so gut sprechen kann. Vielmehr ist man beeindruckt, dass er so gut malt“, lobt die Behindertenhilfe. Passend zum Jahreswechsel wurde nun ein Kunstkalender von Jürgen Klaban aufgelegt. Dieser ist ab heute im „IdeenReich“, Darmstädter Straße 150 in Bensheim, sowie an allen Werkstattstandorten der Behindertenhilfe Bergstraße erhältlich. red

