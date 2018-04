Neue Pflastersteine zeigen Flecken

Anzeige

In der Mannheimer Innenstadt wird noch immer kräftig gebaut, die Fußgängerzone wird nach und nach erneuert. Doch selbst die gerade erst fertiggestellten Pflasterflächen auf den Planken weisen bereits fleckige Verschmutzungen auf. Das ärgert nicht nur viele Einkäufer, auch FDP-Stadtrat Volker Beisel erklärte gegenüber dieser Zeitung, dass er damit „nicht zufrieden“ sei. Immerhin: Die Stadtverwaltung will die Pflastersteine in der Innenstadt künftig mehrmals täglich von Hand und regelmäßig mit einer Kehrmaschine intensiv reinigen lassen.