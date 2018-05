Neue Substanzen bereiten Drogenexperten Sorgen

Anzeige

Nach längerer Zeit werden wieder weniger Drogentote gezählt. Die Zahl sank 2017 leicht auf 1272, wie die Bundesbeauftragte Marlene Mortler bilanzierte. Dennoch sieht sie keinen Grund zur Entwarnung – im Gegenteil. Zu schaffen machen Experten neue, schwer analysierbare Substanzen. Mit Sorge beobachten sie eine immer größere Palette meist synthetischer Wirkstoffe, die teils auch noch unter falschen Angaben angeboten werden. Keiner wisse so genau, was in neuen psychoaktiven Stoffen (NPS) drinstecke, sagt auch Ludwig Kraus, Leiter des Instituts für Therapieforschung in München.