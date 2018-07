Neuen „Hauptbahnhof“ offiziell eingeweiht

Anzeige

In Weinheim wurde an allen drei Bahnsteigen jeweils ein Personenaufzug errichtet. Zudem erhielten die Bahnsteige ein taktiles Blindenleitsystem. Das Bahnsteigdach am Hausbahnsteig wurde ebenso wie die Überdachungen zu den Treppenauf- und -abgängen an den Bahnsteigen erneuert. Die Ausstattung, Beschilderung und die Wartehallen wurden nach S-Bahn Standard erneuert.

Die Kosten belaufen sich insgesamt auf rund 8,71 Millionen Euro. Dabei übernehmen die Stadt Weinheim und der Rhein-Neckar-Kreis jeweils 1,63 Millionen Euro, das Land 1,88 Millionen Euro und der Bund 3,57 Millionen Euro. Die Baukosten der acht Stationen für den gesamten Streckenabschnitt im ZRN zwischen Mannheim und Zwingenberg (-Darmstadt) betragen insgesamt 37,8 Millionen Euro und werden durch den Bund gefördert. Die kommunale Seite übernimmt rund 9,4 Millionen Euro zuzüglich Planungskosten von voraussichtlich 12,5 Millionen Euro. red

