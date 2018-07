Neuer Blick auf einen Weltumsegler

Anzeige

Fast 250 Jahre lang blieb eine Zeichnung des Naturforschers Georg Forster unbemerkt – bis Frank Vorpahl sie in einem Pariser Archiv neu entdeckte. Die Skizze eines Wasserfalls mit einem Regenbogen und Beschreibung eines Vogels spielt eine besondere Rolle in Vorpahls Buch über das Leben Forsters, der nach seiner Weltumseglung entscheidende Jahre in Mainz verbrachte. In „Der Welterkunder – Auf der Suche nach Georg Forster“ beschreibt er, wie er diesen Wasserfall aufspürt. Die kleine Skizze ist höchst ungewöhnlich, da Forster als Begleiter seines Vaters Reinhold auf der zweiten Weltreise von James Cook ausschließlich Tiere und Pflanzen zeichnen sollte – die Darstellung von Landschaften war für den Maler William Hodges reserviert.

„Ich bin davon ausgegangen, dass es nichts von Georg Forster gibt, was man nicht schon irgendwann veröffentlicht hat“, sagt Vorpahl im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. „Dann lag da auf einmal diese Klappkarte zwischen allem Möglichen, darauf war ich überhaupt nicht gefasst. Dieser Tag war für mich wie der Gewinn der Weltmeisterschaft.“

Vorpahl lässt Leser mitfiebern

Wasserfälle hat Forster in seiner 1777 veröffentlichten „Reise um die Welt“ von einigen Inseln erwähnt. Aufgrund der Vogelbeschreibung vermutete Vorpahl nach Rückfrage bei einem Ornithologen, dass die Zeichnung auf Tahiti entstanden sein könnte. Also macht sich der Autor, Redakteur der ZDF-Sendung „aspekte“, auf den Weg in die Südsee, immer der Route von Cooks Schiff „Resolution“ folgend. Resolution bedeutet schließlich so viel wie Entschlossenheit. Aber der Wasserfall auf Tahiti sah dann ganz anders aus als auf der Skizze.