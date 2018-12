Neuer Pfarrer für St. Nazarius

Lorsch.Ein Jahr mit viel Bewegung erlebt die Pfarrgemeinde St. Nazarius. Pfarrer Hermann Differenz verlässt Lorsch. 18 Jahre lang betreute der Seelsorger die rund 6500 Katholiken. Auf eigenen Wunsch, mit Rücksicht auf seine Gesundheit, übernimmt der 61-Jährige im Herbst eine neue Aufgabe als Pfarrer in Hanau, die ihm künftig weniger Alleinverantwortung abverlangt. Die Gläubigen lassen den beliebten Pfarrer schweren Herzens ziehen. Verabschieden müssen sich die Lorscher Katholiken auch von Astrid Klüsener. Die Gemeindereferentin war sogar 26 Jahre für St. Nazarius tätig. Die 51-Jährige sucht eine neue Herausforderung und findet sie bei der Geschwister-Scholl-Schule Bensheim.

Auch von Pfarrer Christoph Zell müssen die Lorscher Katholiken Abschied nehmen. Der Geistliche übernimmt eine Pfarrstelle im Odenwald. Die Kirche ist bei allen Abschiedsgottesdiensten außerordentlich gut besucht – und natürlich auch bei der Einführung des neuen Lorscher Pfarrers. Michael Bartmann, zuvor in Mainz tätig, kennt die Region. Der 51-Jährige ist in Bensheim aufgewachsen, gilt als Freund der Fastnacht – und stand als junger Mann sogar bereits bei den Lorscher Bürger-Funken auf der Bühne. Weil das Pfarrhaus renoviert wird, zieht Bartmann zunächst ins Haus seiner Eltern in Bensheim ein. Als Pastoralreferent beginnt Peter Schoeneck.

In der evangelischen Kirchengemeinde fängt Ulrike Wollny als neue Chorleiterin an.

