Neuer Teilnehmerrekord nicht unrealistisch

Nicht in Konkurrenz treten

Jetzt ist es ein Donnerstag, an dem der Startschuss um 19.30 Uhr ertönen wird. Aus gutem Grund. Diesmal steht am zweiten Mittwoch im Juli, dem angestammten Termin, bei der Fußball-WM ein Halbfinale auf dem Programm, das eventuell mit deutscher Beteiligung stattfindet. Und damit wollte der IFL denn doch nicht in Konkurrenz treten, wie Schnabel bei einem ersten Pressegespräch im Sportheim des 1. FC Igersheim im Beisein von Schirmherr Bürgermeister Frank Menikheim und weiterer Protagonisten des Events wissen ließ.

Auf die Hobbyläufer (Start 19.30 Uhr) und die Nordic Walker (los geht’s um 19.35 Uhr) wartet wieder die bekannte und attraktive 5,1 Kilometer lange Strecke quer durch Igersheim. Die Motivation der meisten Starter liegt darin, bei hoffentlich guten äußeren Bedingungen ohne Probleme durchzukommen und erfolgreich im Stadion zu finishen. Natürlich warten auf die schnellsten Einzelstarter und Gruppen wieder schöne Preise, doch der sportliche Ehrgeiz des Gewinnenmüssens steht bestimmt nicht an vorderster Stelle.

Zuerst die „sportliche Arbeit“ auf der Strecke, danach das Vergnügen auf dem Areal hinter der Erlenbachhalle. Hier besteht für die Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen wieder die Möglichkeit, gemeinsam zu grillen und den Abend bei bester Stimmung ausklingen zu lassen. Die Kameradschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl sollen dabei gefördert werden. Firmen, die selbst grillen wollen, sind aufgerufen, das entsprechende Material mitzubringen, jene, die „ohne“ anreisen, müssen aber auch nicht verhungern und verdursten.

Mindestalter bei 16 Jahren

Das Mindestalter für die Teilnahme liegt bei 16 Lenzen, auch Einzelstarter können mit von der Partie sein. Anmeldeschluss ist der 31. Mai. Je früher man allerdings seine Startzusage gibt, desto günstiger ist das Startgeld.

Anmeldungen sind nur online möglich auf der Homepage www.fci-ifl.de/Lauf-Anmeldung.

Nachmeldungen am Veranstaltungstag sind am Donnerstag, 12. Juli, von 16 bis 17.30 Uhr vor Ort denkbar. Wer seine Unterlagen rechtzeitig einreicht, erhält unter anderem ein Funktions-Laufshirt, eine Finishermedaille sowie einen Zeitmesschip (ist gleichzeitig nach dem Lauf das Los für eine große Tombola)).

