Neuer Z4 mit Stoffdach

Pebble Beach.Nach rund zwei Jahren Pause bringt BMW den Z4 zurück zu den Händlern. Die neue Generation des Roadsters feiert jetzt ihre Weltpremiere während der Monterey Car Week in Pebble Beach in Kalifornien (USA). Sie soll im Frühjahr 2019 starten und laut BMW etwas länger und rund 50 Kilogramm leichter werden.

Das liegt nicht zuletzt an der wichtigsten Neuerung: Denn nach zwei Generationen mit versenkbarem Hardtop bekommt das Auto wieder ein konventionelles Stoffverdeck. Dazu gibt es ein verändertes Design mit schmalen LED-Scheinwerfern sowie einen stark reduzierten Innenraum. Der Zweisitzer startet laut BMW als Z4 M40i, der von einem drei Liter großen Reihensechszylinder mit 250 kW/340 PS angetrieben wird. Der Motor beschleunigt den Roadster in 4,6 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 und erreicht 250 km/h als Spitzengeschwindigkeit. Seinen Verbrauch gibt BMW mit 7,1 Litern an. Bei diesem einen Motor und einem Preis von etwa 70 000 Euro werde es nicht bleiben. Details zu anderen Motorisierungen und den Preisen will BMW aber erst auf dem Pariser Autosalon im Oktober nennen. tmn

Samstag, 01.09.2018