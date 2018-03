Nicht ganz dicht, aber sonst ganz gut

Anzeige

Berlin.Der Eos ist eher das Mauerblümchen unter den oft eher auffällig gestylten Cabrios. Der VW mit dem oft von Undichtigkeiten geplagten Blechklappdach verkaufte sich schlecht. Nach neun Jahren und nur einer Modellpflege stellte VW das Auto 2015 ein. Doch wer ein dichtes Exemplar erwischt, der bekommt es mit einem unabhängig vom Baujahr soliden Fahrzeug zu tun. Das liegt allerdings auch am geringen Verschleiß aufgrund oft niedriger Laufleistung. „Unter dem Strich legt der Eos eine ordentliche Portion Zuverlässigkeit an den Tag“, schreibt der „TÜV Report 2018“.

In vielen Belangen zeige das Modell bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) sehr wenige oder gar keine Mängel, so etwa bei den Bremsleitungen und -schläuchen. Auch Rost tritt fast nie auf. Woran das Modell krankt, ist schnell erzählt: Bei der zweiten HU im Alter von fünf Jahren liegen Mängelquoten der Achsfedern und Dämpfer über dem Durchschnitt. Bei siebenjährigen Autos sorgen die Bremsscheiben recht häufig für Beanstandungen. Bei Neun- und Elfjährigen steht es um die Antriebswellen oft nicht gut. Notorisch krank ist der Eos aber am Verdeck, wie beim ADAC deutlich wird. Vor allem Autos vom Baujahr 2008 fallen in der aktuellen Pannenstatistik des Clubs mit Defekten am Klappdachmechanismus auf, Exemplare von 2007 bis 2013 mit entladenen Batterien.

Unter dem Strich aber kassiert das VW-Cabrio gute Noten. Nur bei den Baujahren 2008 und 2010 häuften sich die Panneneinsätze zuletzt mehr. Für fünf Rückrufaktionen sorgte der Eos. Der letzte vom Juli 2017 war auch der größte. Es bestand bei Exemplaren von 2009 die Gefahr, dass das ABS-Steuergerät überhitzte, was zum Ausfall von ABS und ESP führen konnte. Abhilfe schaffte ein Softwareupdate, das in den Fahrzeugpapieren vermerkt wurde. Zurückgerufen wurden 288 000 Fahrzeuge, der Großteil davon waren allerdings andere VW-Modelle.