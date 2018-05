Nicht musisch, aber musikalisch

Anzeige

Im Rahmen ihrer Chorfahrt ins Elsass ist die Vokal-AG des Marianne-Weber-Gymnasiums Lemgo am Donnerstag, 31. Mai, um 19.30 Uhr in der Peterskirche in Weinheim zu Gast. Unter der Leitung von Friedemann Engelbert erklingen Werke aus vier Jahrhunderten von Komponisten wie Felix Mendelssohn Bartholdy, Zsolt Gardonyi oder John Rutter. An der Orgel spielt Moritz Reuter.

Das Marianne-Weber-Gymnasium in Lemgo (Ostwestfalen-Lippe) ist kein musisches Gymnasium. Dennoch hat sich hier ein vielfältiges musikalisches Leben entwickelt. Mehr als ein Viertel der Schüler singen in den verschiedenen Chören entsprechend ihrer Jahrgangsstufe. In der Vokal-AG singen rund 25 fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 bis 12. 2011 wirkte der Chor bei der Produktion eines ZDF-Fernsehgottesdienstes mit. 2012 fand die erste Chorfahrt nach Schleswig-Holstein statt, 2013 gewann der Chor einen Sonderpreis bei einem Wettbewerb der Lippischen Landeskirche. Chorleiter Friedemann Engelbert studierte Kirchenmusik an der Kirchenmusikhochschule in Herford und legte dort sein A-Examen ab. Es folgte ein Aufbaustudium „Alte Musik“ mit dem Schwerpunkt Gesang am Sweelinck-Conservatorium Amsterdam.

Nach vier Jahren Tätigkeit als Kantor in Versmold übernahm er 2003 das Kantorenamt an der Kirche St. Nicolai Lemgo und auch die Leitung der traditionsreichen Orchester- und Chorarbeit am Marianne-Weber-Gymnasium. Moritz Reuter (Orgel) begann mit sieben Jahren mit dem Klavierspielen. Erste Chorerfahrungen sammelte er am Gymnasium. Er studiert seit April 2014 Kirchenmusik an der Detmolder Hochschule. red