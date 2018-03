Nichts für Angsthasen

Anzeige

Es gibt Bücher, die bräuchten eigentlich einen Warnhinweis. Das jüngste Buch des französischen Piloten, Autoren und Luftfahrtexperten Jean-Pierre Otelli ist so eines. Leser mit chronischer Flugangst sollten es vor dem Besteigen eines Verkehrs-Jets sicherlich nicht lesen.

Denn der 1948 geborene Otelli seziert in seinem Buch „Der Absturz des Fluges Rio-Paris“ mehrere haarsträubende Vorfälle im Cockpit, die das Vertrauen in die Flugsicherheit erschüttern könnten. Klar: Er konzentriert sich explizit auf Pilotenfehler – es ist bereits der fünfte Band seiner entsprechenden Serie; und somit blendet er bewusst aus, dass es noch nie in der Geschichte der Verkehrsfliegerei so wenige Unfalltote gab wie heute. Darum geht es ihm auch gar nicht.

Anhand von sechs konkreten Unglücken zeigt er vielmehr auf, wie verhängnisvoll das Zusammenspiel von verhältnismäßig unbedeutenden Zwischenfällen mit gestressten, müden oder auch nur in der Hierarchie-Falle verhafteten Besatzungen in der Katastrophe enden kann. Die ersten fünf Fälle führen in diesem Buch dabei zum Absturz des französischen Airbus 330-200 auf der Strecke von Rio de Janeiro nach Paris im Juni 2009. Die Auswertung des vollständigen Mitschnitts der Gespräche und Ereignisse im Cockpit von Flug AF lesen sich dabei wie ein Thriller – und machen noch immer sprachlos angesichts des unerklärlichen Totalversagens einer kompletten Cockpit-Crew. Bei dem Absturz waren alle 228 Menschen an Bord ums Leben gekommen (Éditions Jean-Pierre Otelli, Levallois-Perret. 261 Seiten, 24,35 Euro). dpa