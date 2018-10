Noch freie Plätze bei „Mut tut gut“

Die Familien- und Erziehungsberatung Weinheim bietet ab 25. Oktober ein Soziales Selbstsicherheitstraining für Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren an. Mit dem Kursangebot „Mut tut gut“ können Mädchen, die sich unsicher fühlen oder Probleme im Freundeskreis haben, ihr Selbstbewusstsein stärken. In der geschützten Gruppe sollen Kompetenzen gestärkt und neue Handlungsstrategien geübt werden, um ein positiveres Selbstwertgefühl aufzubauen. Es sind noch Plätze frei. Soziales Selbstsicherheitstraining für Mädchen: donnerstags von 16.30 bis 18 Uhr, acht Termine. Am 18. Oktober findet um 19.30 Uhr ein Elternabend statt. Anmeldungen über das Sekretariat der Beratungsstelle, Telefon: 06201/14362. Das Angebot ist kostenfrei. wn

