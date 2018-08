Noch mehr Fahrdynamik

Köln.Seit über 40 Jahren spielt der Ford Fiesta eine große Rolle im Kleinwagensegment. Im Mai 1976 hat der deutsche Hersteller sein Erfolgsmodell der Autowelt präsentiert. 42 Jahre später ist die Kleinwagen-Ikone in der achten Generation angekommen. Und wieder sind die Maße gewachsen. Aufgerüstet haben die Kölner aber auch in puncto Technik und Komfort. Angesichts einer Länge von knapp mehr als vier Metern, einer Breite von 1,73 Meter und einer Höhe von 1,47 Metern kann man eigentlich nicht mehr von einem Kleinwagen sprechen.

Obendrein wurden für die Baureihe die Wahlmöglichkeiten ausgeweitet. Nun tritt der Fiesta in sieben Ausstattungsvarianten an. Da rollen die Einstiegsversion Trend, das Editionsmodell Cool & Connect, der Bestseller Titanium, die sportliche ST-Line und der luxuriöse Vignale vom Band. Das robuste Crossover-Modell Active und der sportliche Fiesta ST komplettieren das Angebot der Kölner. Dabei ist der Fiesta als Drei- oder Fünftürer zu haben. Die Zahl der Fahrer-Assistenzsysteme in der neuesten Fiesta-Generation wurde auf 15 erhöht, die aber nicht alle serienmäßig an Bord sind. Manche müssen hinzugekauft werden.

Als erste Baureihe des Konzerns besitzt der Fiesta den sogenannten Pre-Collision-Assist mit Fußgänger-Erkennung. Im Licht der Scheinwerfer erkennt eine Kamera nun auch bei Nacht Personen. Für die jüngste Fiesta-Generation gibt es erstmals ein Panorama-Schiebedach, das bislang den größeren Modellreihen vorbehalten war. Das ist gleichermaßen ein Bekenntnis der Kölner für ihren Kleinwagen als auch eine Attraktivitätssteigerung.

Das Interieur gibt sich geräumig und gut verarbeitet. Die Platzverhältnisse haben durch einen gewachsenen Radstand zugelegt. Die hinteren Passagiere genießen mehr Kniefreiheit als beim Vorgänger. Aber die Kopffreiheit ist auf der Rückbank schnell ausgereizt. Zahlreiche Fächer nehmen die verschiedensten Utensilien auf. Der Kofferraum kommt auf ein Volumen von 269 Liter (bei vollwertigem Ersatzrad), respektive 292 Liter (bei Reifen-Reparatur-Set).

Breitere Spurweiten

Der dynamisch wirkende Fiesta wird je nach Wahl von Benzinern mit 70, 85, 100, 125 oder 140 PS sowie Dieseln mit 85 und 120 PS angetrieben. Der gefahrene Fiesta Vignale 1,0 l EcoBoost – ein Dreizylinder mit Turboaufladung, der 140 PS leistet – beschleunigt in 9,0 Sekunden auf Tempo 100 bis auf eine Spitzengeschwindigkeit von 202 km/h. Ford hat beim Fiesta seit jeher auf Fahrdynamik gesetzt. Mit ein paar Eingriffen, wie breitere Spurweiten vorn als auch hinten, haben die Kölner das Potenzial erhöht. Der Fiesta vermittelt großen Fahrspaß bei mehr Kurven-Grip und erhöhter Fahrstabilität.

Der Fiesta Vignale 1,0 l EcoBoost kostet 23 400 Euro. Für diesen Preis gibt es einige Annehmlichkeiten, wie den Hol- und Bringservice bei Werkstattterminen. Das Basismodell kommt auf 12 950 Euro.

