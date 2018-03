Noch mehr Wut im Bauch

Anzeige

„Jessica Jones“ ist wieder da, und die Superheldin, die keine sein will, ist wütender als je zuvor: Im schönsten Noir-Stil wird die Privatdetektivin aus New York in den 13 neuen Episoden mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Und Jessica Jones beweist als weiblicher Philip Marlowe mit Superkräften und punkigem Ramones-Look einmal mehr, dass sie die coolste Socke unter „Marvel’s The Defenders“ ist – was vor allem, an der großartigen Darbietung der 36-jährigen Krysten Ritter liegt. Absolut sehenswert!

Hoher Suchtfaktor

In der ersten Staffel wurde der Zuschauer direkt hineingeworfen in das Leben der Titelheldin, die offensichtlich ein Alkoholproblem und nicht ganz so offensichtlich noch mit viel mehr kämpfen muss. Es ging um unbequemen Themen wie Vergewaltigung, Mord, psychische Gewalt oder posttraumatische Belastungsstörung. Doch die Serie war eben auch spannend, witzig, optisch teilweise umwerfend und hatte dieses gewisse Etwas, das einen dazu bringt, sich auf dem Sofa einzugraben und Folge um Folge hintereinander abspielen zu lassen.

Glücklicherweise ist das auch in der zweiten Staffel so, in der man nun etwas mehr über die taffe Frau mit der Lederjacke erfährt. Die 13 neuen Episoden handeln davon, wie Jessica Jones zu der wurde, die sie ist, oder besser gesagt zu dem, was sie ist. Was ist nach dem Unfall, bei dem ihre ganze Familie ums Leben kam, mit ihr passiert? Woher kommen ihre übermenschlichen Fähigkeiten? Was hat die Firma IGH damit zu tun? Nicht nur einmal führen ihre Ermittlungsergebnisse dazu, dass ihr einziger Trost ein guter oder auch einfach nur starker Whisky zu sein scheint.