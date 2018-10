Nostalgische Wiederentdeckung

Wie schön, dass es noch Krimijuwelen zu entdecken gibt. So auch „Mord in Cornwall“ von John Bude alias Ernest Carpenter Elmore (1901-1957), der mit diesem Roman 1935 sein Debüt gab. Jetzt ist das Buch auf Deutsch erschienen. In einem Dörfchen in Cornwall wird der Friedensrichter Julius Tregarthan erschossen. Reverend Dodd, eifriger Leser von Kriminalromanen, entwickelt eine Theorie über den Tathergang. Rätselhafte Spuren, ein liebenswerter Amateurdetektiv sowie eine unheimliche Umgebung – ein Glanzstück aus dem Goldenen Zeitalter des Kriminalromans zwischen den Weltkriegen (John Bude: „Mord in Cornwall“. Klett-Cotta Verlag, Stuttgart. 304 Seiten, 15 Euro). dpa

