Nürnberg auf Überholspur

Düsseldorf.Die 2. Fußball-Bundesliga steht vor einem faszinierenden Saisonfinale. Oben wie unten ist die Tabellensituation hochgradig spannend. „Anders als in der Bundesliga, wo das Etatgefüge weit auseinandergedriftet ist, hat die Zweite Liga in dieser Saison keine Schwergewichte“, sagte Sebastian Schindzielorz als Sportvorstand des VfL Bochum der Zeitung „Die Welt“. Ergo herrscht bei keinem der 18 Vereine Gewissheit, wie es nach dem Showdown am 13. Mai aussehen wird.

Zwei dürfen schon etwas intensiver planen: Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Nürnberg. Die Rheinländer haben an Position eins 53 Zähler und damit ein Plus von drei Punkten. Sie werden vom Club indes mehr und mehr bedroht. „Der Druck liegt eher bei den anderen. Wir wollen uns für unsere gute Saison natürlich belohnen und sie mit dem Aufstieg krönen“, sagte Nürnbergs Trainer Michael Köllner vor dem Topspiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei Erstligaabsteiger FC Ingolstadt.

Düsseldorf spielt in Heidenheim

Zeitgleich muss Düsseldorf beim abstiegsbedrohten 1. FC Heidenheim antreten. Verliert die Mannschaft von Chefcoach Friedhelm Funkel das dritte Spiel nach dem 0:1 in Darmstadt und dem 1:2 gegen Bochum in Serie, könnten die Nürnberger wieder die Spitze übernehmen und dem Ziel der Rückkehr in die Beletage des deutschen Fußballs ein großes Stück näherkommen.