Obdachloser schafft es mit Buch in die Bestsellerlisten

Seit 30 Jahren lebt Richard Brox (Bild) auf der Straße. Über seine Erlebnisse hat der gebürtige Mannheimer ein Buch geschrieben: „Kein Dach über dem Leben“. Einen festen Wohnsitz hat er weiterhin nicht, sein Buch hat jedoch einen Platz in den Bestsellerlisten gefunden. „Das Straßenleben ist brutal hart, man muss alles erkämpfen“, sagt Brox, der von den Einnahmen nichts behalten will. „Ich will die Tantiemen in eine hospizähnliche Betreuungsform legen.“ Meist sterbe ein Obdachloser, der an Krebs oder Aids erkrankt sei, einsam in einer Klinik. „Diese Menschen will ich auf ihrem letzten Weg begleiten.“