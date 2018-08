Oberstes Ziel Klassenerhalt

Anzeige

Kapitän Daniele Patti pausiert, Thomas Langer und Phillip Fischer wechseln beide zum Landesligaaufsteiger FT Kirchheim, Tim Wäckerle zum Ligakonkurrenten FV Brühl. Dadurch verliert die TSG Eintracht wichtige Leute in der Abwehrkette. Mittelmann Nikolai Neugebauer sucht sein Glück beim Verbandsligisten Kirrlach.

Doch Kopotz und sein Mitstreiter haben ihre Beziehungen spielen lassen und elf neue Spieler nach Plankstadt geholt, wovon aus der Sicht der beiden ein Großteil die nötige Qualität mitbringt, um das Primärziel Ligaverbleib erneut zu schaffen.

Emre Büyükpinar und Mats Bernauer, beide Offensivspieler, kommen vom FC Dilsberg, David Ghanadi und Sebastian Mertens bringen aus St. Ilgen Landesligaerfahrung mit, genauso wie Felix Schreckenberger, der von Eppelheim nach Plankstadt wechselt und die rechte Außenbahn beackern soll. Mike Blumhardt kommt vom Landesligisten VfL Kurpfalz Neckarau an die Jahnstraße und auch Ferhat Gülden von der U23 des VfR Mannheim ist ein heißer Kandidat für die Sechserposition. „Wir haben noch einige talentierte Kicker in der Hinterhand, die den etablierten Spielern sicherlich auf die Pelle rücken wollen“, heizen die beiden Übungsleiter den Konkurrenzkampf kräftig an. Auf das Spielsystem angesprochen, halten sich beide bedeckt. Dennoch sickerte beim Gespräch durch, dass als Außenverteidiger Johannes Gaa rechts und Steffen Rittmeier links sowie die beiden Neuzugänge Blumhardt und Mertens in der Innenverteidigung die besten Karten besitzen.

Das Auftaktprogramm könnte nicht schwerer sein, denn mit Waldhof II, Bammental, Neuling Kürnbach sowie Eppelheim steht der TSG Eintracht einiges bevor.

Unser Tipp: Die Abgänge müssen erst verkraftet werden. Aber die neuen Trainer scheinen das richtige Rezept für den Liga zu besitzen

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 10.08.2018