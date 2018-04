Odenwaldhölle trifft auf Reeperbahn

Anzeige

Durchaus bemerkenswert agierte auch ein junger Mann namens Serkan Ate. Der Nachname (und der Mensch natürlich auch) ist türkisch und bedeutet Feuer. Selbiges zeigte der Stand-up-Comedian und Beat-Boxer auch bei seinem Gastspiel in Lorsch. Im Sapperlot berichtete er, warum er gerne einen digitalen Grabstein hätte („Zum liken, aber bitte nicht zum teilen“) und weshalb der Begriff „Früchte“ allein aus klanglichen Gründen ein besseres Standing hat als „Obst“. Kurzweiliger Auftritt eines aufblühenden Talents, das seine Zeit im Kultursalon maximal ausnutzte.

Die zitierten 18 Minuten, von denen Ruben Daum sprach, wurden dann doch leicht überzogen. Für Die Oigeborne aus dem „Agrarfürstentum Fürth“ war der Besuch beinahe schon ein Heimspiel. Wiederholt waren sie im Sapperlot zu Gast – sowohl ganzabendlich wie auch schon im Kultursalon.

Zum 70. Jubiläum hatte Moderator Daniel Helfrich die Band am Dienstag als musikalische Geburtstagstorte eingeladen. „Musiv vun do“ untertitelt das Ensemble seinen Stil, der bevorzugt bekannte Songs mit dialektalen Texten auskleidet. Das aber hochgradig gekonnt, musikalisch versiert und mit einer angeborenen Komik, die vor allem dem Sänger und Gitarristen Ruben Daum in die hohen Schuhe zu schieben ist. Dass der Mann was kann, ist auch Henni Nachtsheim („Badesalz“) aufgefallen, der mit Daum gelegentlich neue Texte ausbrütet.

Die Band besteht aus erfahrenen Musikern, die sich 2014 als Gralshüter des damals medial höllisch prominenten Odenwalds neu formiert haben und flott auch außerhalb ihrer heimatlichen Hügellandschaft bekannt geworden sind. Der Berliner Autorin Antonia Baum, die mit ihrem Zeitungsartikel über die „Odenwaldhölle“ heftige Reaktionen ausgelöst hatte, hat die Gruppe ein besonderes Lied gewidmet. Sänger Stefan „Teddy“ Samstag (aufgewachsen in den „Heppenheimer Favelas“), Heiko Elsner an der Gitarre, Mirko Kilian (Orgel) Alexander Bletz (Schlagzeug) und Hanni Gauler-Osmanaj am Bass sorgten im Sapperlot für allerbeste Stimmung vor der Pause.

Das Spiel mit mundartlichen Klangfarben beherrschen sie meisterhaft. Da wird aus dem Song „Man Eater“ von Hall & Oates „Ich haaß gern Dieter“.

Das Scheitern als große Kunst

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Brüller. Der urkomische Magier Monsieur Brezelberger (sprich: Bresselberschee) inszeniert das Scheitern als Kunst und beherrscht die großen Gesten des Showbusiness aus dem Effeff. Michael Leopold heißt der Künstler hinter dem fingerfertigen Franzosen, der sich in Lorsch auch mit dem Publikum anlegte – ein Frankfurter Kabarettist und Mitbegründer der einschlägig bekannten Magic Monday Show in der „Schmiere“.

Aus Rödermark kam Henni Nachtsheim nach Lorsch, wo er Auszüge aus seinem aktuellen Programm „Gisela“ präsentierte. Im Sapperlot erläuterte er die Faszination von hessischen Kompakt-Gesprächen („Unn? - Selwer!“) und die universalen Eigenschaften des Handkäses, der sich auch als Brustimplantat, Baustoff und Duftkerzenmaterial gut eigne. Mit Daniel Helfrich am Flügel stimmte er dann noch den Badesalz-Song „Alles Gute zum Geburtstag“ an.

Rund gemacht, also mit einem geschliffenen Finale vollendet, wurde der lückenlos unterhaltsame Abend von Travestiestar Elke Winter aus dem berühmten Schmidt Theater auf der Hamburger Reeperbahn. Mit Glitzerfummel, Mundwerk und Songs zwischen süß, scharf und bitter entfachte sie einen glamourösen Funkenflug zum Ende des 70. Kultursalons. Nummer 71 öffnet am 29. Mai.

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 26.04.2018