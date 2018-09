Offene Türen erst im Mai

Bensheim.Wenn am Sonntag, 30. September, die neue Unterkunft des DRK offiziell in Betrieb genommen wird, ist das erst die interne Eröffnung für geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und dem DRK. Auch Spender und Sponsoren, die das Projekt unterstützten, sind eingeladen. Die interessierte Bevölkerung ist am 19. Mai 2019 zum Tag der offenen Tür herzlich willkommen. Aktuell bereitet eine Gruppe innerhalb der Ortsvereinigung diese Veranstaltung vor. js

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 22.09.2018