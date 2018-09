Oktoberfest im Herberger-Stadion

Die TSG 1862 Weinheim veranstaltet ihr traditionelles Obktoberfest und hat wieder einiges anzubieten. Am Samstag, 22. September heißt es im Sepp-Herberger-Stadion wieder “O´zapft is!“. Beginnen wird dieses Fest um 10.30 mit dem Fassanstich und einem bayerischen Frühstück. Für die kleinen Dirndl- und Lederhosenträger gibt es eine Hüpfburg zum Austoben und natürlich wird es auch in diesem Jahr unsere Tombola mit tollen Preisen geben. Außerdem gibt es jede Menge Fußball.

Die AH der TSG empfängt die AH der SG Hohensachsen. Spielbeginn auf dem Hauptrasen ist um 11 Uhr. Dann ist die zweite Mannschaft an der Reihe: Spielbeginn gegen die Zweite Mannschaft des VfB Gartenstadt ist um 14.30 Uhr, ebenfalls auf dem Hauptrasen. Und um 17 Uhr empfängt die Erste Mannschaft in der Verbandsliga den VfB Gartenstadt auf dem Hauptrasen. Musikalisch werden die Gäste ab 16.30 Uhr auf das Spiel eingestimmt mit „Two and the Five“. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. wn

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.09.2018