Olafs neue Seite

Sankt Leon-Rot.„Sexy forever“ – dieser Titel offenbart es. Comedian Olaf Schubert möchte neue Wege gehen. Zwar bleibt er der mahnende, intellektuelle Stachel im Fleische der Bourgeoisie, der uns die Antworten auf die brennenden Fragen der heutigen Zeit liefert. Aber zusätzlich möchte er nun auch seine sinnliche Seite einem breiten Publikum präsentieren. Und das am Samstag, 29. September, um 10 Uhr beim Auftritt im Kulturzentrum Harres in St. Leon-Rot.

Durch die Trennung von seiner langjährigen Freundin Carola ist er reifer geworden – und bodenständiger. Meint er zumindest. Olaf will ein Olaf zum Anfassen werden. Der bewusst englischsprachig gewählte Titel zeigt jedoch auch: nach den großen Erfolgen in Teutonien will Olaf jetzt endlich auch den amerikanischen Markt erobern – oder vielleicht zumindest den rumänischen.

Womöglich etabliert er im neuen Programm sogar Elemente der Show – da stünden ja Dinge wie Ballett oder Feuerwerk zur Verfügung. Wer weiß? Olaf wäre aber nicht Schubert, wenn er seine eigenen Statements nicht kritisch hinterfragen würde.