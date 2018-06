Oldtimer rollen über den Marktplatz

Anzeige

Der Sommer ist für Weinheimer eigentlich zu schade, um in Urlaub zu fahren. Denn in den Monaten Juli, August und September ist der Tisch an der Bergstraße mit Veranstaltungen kultureller Art so reich gedeckt wie in keiner anderen Jahreszeit, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Das Kulturbüro der Stadt Weinheim hat jetzt wieder – wie jedes Quartal – die Veranstaltungen in einem Veranstaltungskalender gebündelt; er wird zehntausendfach als Heft verteilt und steht unbegrenzt online zur Verfügung. Er ist jetzt herausgekommen.

Open-Air-Kino auf der Burg

Das besonders Schöne am Weinheimer Veranstaltungsreigen ist: es gibt bescheidene und leise Veranstaltungen, wie das Open-Air-Kino im verwunschenen Garten der Wachenburg, organisiert vom Modernen Theater (an vier Terminen) oder die „Lieder und Geschichten von der Bergstraße“, die Bürgermeister Dr. Torsten Fetzner und Alexander Boguslawski am Mausoleum im Schlosspark erzählen. Es gibt „Theater am Teich“, Blues und Jazz, Kabarett und Comedy im Rahmen des Kultursommers, das Kerwespektakel im August – und „Leckerbissen“ für Fans des Besonderen: Zum Beispiel macht in diesem Jahr die Heidelberg Historic, die zu den wichtigsten Oldtimer-Ausfahrten Europas gehört, wieder einmal Station in Weinheim. Am Freitag, 13. Juli, werden die gewienerten Karossen um die Mittagszeit den Marktplatz überqueren, gleichsam als rollende Museumstücke. Zu den Highlights im Kultursommer gehören immer das Internationale Kulturfest, diesmal mit „Waiting for Frank“ am Sonntag, 8. Juli, die „Bluesnight“ des Muddys Clubs, diesmal am 4. August.