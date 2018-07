Ortschaftsrat tagt am 5. Juli

Anzeige

Lützelsachsen.Der Ortschaftsrat Lützelsachsen tagt am Donnerstag, 5. Juli, um 19.30 Uhr, öffentlich im Ratssaal der Verwaltungsstelle Lützelsachsen, Sommergasse 65. Die Tagesordnung: 1. a) Bekanntgaben der Verwaltung, b) Anfragen des Ortschaftsrates, 2. Fragestunde der Einwohner; 3. Wahl des Feuerwehrkameraden Sven Voigt zum Abteilungskommandanten der Abteilung Lützelsachsen/Hohensachsen, 4. Wahl des Feuerwehrkameraden Tobias Müller zum stellvertretenden Abteilungskommandanten, 5. Wahl des Feuerwehrkameraden Markus Kratzer zum stellvertretenden Abteilungskommandanten, 6. Aufstellungsort für die „Bücher-Telefonzelle“, 7. Antrag des Vereins zur Förderung der Partnerschaft zwischen Lützelsachsen und Varces-Allières et Risset auf Fahrtkostenzuschuss für die Fahrt in die Partnerstadt vom 28. April bis 1. Mai 2018.

Außerdem teilt die Verwaltungsstelle einige Vereinstermine mit: Die Abfahrtszeit des Verkehrs- und Heimatvereins am Sonntag, 1. Juli, sind um 7.30 Uhr am „Mozzarella“, um 7.35 Uhr an der Varces-Anlage und um 7.40 Uhr an der Grundschule.

Der Kreislandfrauenverein lädt seine Mitglieder zum Landfrauentag morgen, 3. Juli, ins Hofcafé Reisig nach Großsachsen ein. Das Landfrauen-Open-Air mit dem Kabarettisten Franz Kain beginnt um 17 Uhr. Der Kleintierzuchtverein C 345 weist auf die Mitgliederversammlung am Freitag, 6. Juli, um 19 Uhr im Clubraum in der Zuchtanlage „Katzenbach“ hin. red