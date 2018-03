Osterwiese mit Streichelzoo

Anzeige

Die Häschen des Weinheimer Kaninchenzuchtvereins ziehen am Ostersonntag und -montag wieder in den Weinheimer Schlosspark um und werden dort zu Oster-Hasen. Sicher können sie ein dickes Fell in diesem Jahr gut gebrauchen, und es wäre auch gut, wenn die Schäfchen Florian Pürzers so lange noch ungeschoren davonkommen würden. Auch sie locken am 1. und 2. April die Familien an.

Das Weinheimer Kulturbüro und die Jugendfeuerwehr sind Veranstalter der Osterwiese auf der großen Wiese im Weinheimer Schlosspark. An beiden Tagen jeweils von 11 Uhr bis 17 Uhr ist ein kleiner Streichelzoo aufgebaut. Die Jugendfeuerwehr Weinheim bewirtet die Besucher mit Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Der Eintritt ist wie immer im Weinheimer Schlosspark frei. whm