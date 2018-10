OWK wandert zur Krimiführung

Der Odenwaldklub (OWK) Oberflockenbach wandert zur Krimiführung „Tod im Gerberbachviertel“ am Sonntag, 21. Oktober, nach Weinheim. Treffpunkt zur Wanderung ist um 10 Uhr an der „Rose“. Die Teilnehmer, die an der Wanderung nicht teilnehmen und direkt nach Weinheim kommen, treffen sich mit den Wanderern um 13 Uhr am Marktplatzbrunnen. Von hier beginnt die Führung von circa eineinhalb Stunden. Rucksackverpflegung für unterwegs ist angebracht. Abschluss ist in der Woinemer Hausbrauerei Interessierte und Gäste sind willkommen. Anmeldungen bis zum 19. Oktober bei Familie Gärtner, Telefon 0162/7 88 99 86. wn

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018