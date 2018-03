Passau widmet Dackeln ein eigenes Museum

Anzeige

In Passau eröffnet an Ostern das erste Dackelmuseum mit rund 2000 Exponaten. Gegründet wurde es von dem Ehepaar Josef Küblbeck und Oliver Storz (Bild). Die beiden sind selbst Herrchen zweier Dackel. Seit 20 Jahren sammeln sie die Hunde-Exponate, die sie jetzt in zwei Ausstellungsräumen humor- und liebevoll inszeniert haben. Das Tourismusbüro der Stadt hat das Museum bereits in seine Broschüren aufgenommen und auch die restliche Stadt ist im Dackel-Fieber: Beim Konditor gibt es Dackelpralinen, beim Italiener eine Dackelpizza – natürlich belegt mit Würstchen.