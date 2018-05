Patienten sind unsicher bei der Arztwahl

Anzeige

Mehr als jeder vierte Deutsche befürchtet, aufgrund fehlender Informationen den falschen Arzt auszuwählen. Das geht aus einer repräsentativen Studie der Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh hervor. „Patienten haben eine sehr genaue Vorstellung davon, welche Informationen ihnen fehlen, um mehr Sicherheit bei der Arztwahl zu erhalten. Aber in Deutschland werden ihnen diese bisher vorenthalten“, sagte Roland Rischer, Geschäftsführer der Organisation Weisse Liste. Laut Studie sind Bürgern vor allem Informationen über Fachkenntnisse des Arztes und über Hygiene in der Praxis wichtig.