Patronatsfest in der Jesuitenkirche

Anzeige

Am Sonntag wird in der Jesuitenkirche Patrozinium gefeiert. Der Ehrentag des Kirchenpatrons Ignatius von Loyola (Bild: Figurengruppe des Hochaltars, St. Ignatius von Loyola bei der Aussendung des Heiligen Franz Xaver) beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Hauptzelebrant ist Dekan Karl Jung. Die Predigt wird Jesuitenpater Andreas Leblang halten und sich damit offiziell aus dem Dekanat verabschieden, bevor er in München eine neue Aufgabe übernimmt. Das das Namensfest des Kirchenheiligen, wird gemeinsam mit den Angehörigen der spanischsprachigen Gemeinde gefeiert. Im Anschluss an die Messe ist in den Dekanatshof neben der Jesuitenkirche zum Gemeindefest eingeladen. kathma (Bild: Kathma)