Per Muskelkraft Kilometer sammeln

Auf die Räder, fertig, los! Zum ersten Mal beteiligt sich die Stadt Weinheim in diesem Jahr an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“. Dabei können sich Personen, die in Weinheim wohnen, arbeiten oder in einem Verein Mitglied sind, für sich und für ihre Kommune in einem Zeitraum von drei Wochen Kilometer sammeln, die sie mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Die Leistungen werden online in einen „Radelkalender“ eingetragen.

Für Weinheim ist der Zeitraum – wie in allen 22 teilnehmenden Kommunen des Rhein-Neckar-Kreises – vom Samstag, 9. bis Freitag, 29. Juni. In diesen drei Wochen zählt jeder Kilometer, der Autofahren und damit CO-2-Ausstoß verhindert. Die Stadt wird nach eigenen Angaben in den nächsten Wochen noch vermehrt um Unterstützung bei Schulklassen, Vereinen und Firmen werben. Die teilnehmenden Radler bilden Gruppen, die kreis- und bundesweit an einem Wettbewerb teilnehmen. Für Schulklassen und Vereine lobt die Stadt innerhalb Weinheims eigene Preise aus.

Die Anmeldung und Kilometerzählung erfolgt online auf www.stadtradeln.de oder auf einer App (I-Phone und Android) gleichen Namens. Dort können sich Teilnehmer registrieren, Mitglied einer Gruppe werden oder eine neue Gruppe gründen. Im Verlauf der dreiwöchigen Aktion trägt jeder Teilnehmer dort auch online seine Radkilometer ein und kann den Verlauf und sein persönliches Abschneiden verfolgen, ebenso den Wert der CO-2-Abgase, die er auf diese Weise eingespart oder vermieden hat. Auch „Pedalecs“ werten gewertet. Für Kommunalparlamente ist übrigens eine eigene Wertung vorgesehen.