Persönlich und individuell

Modern und klar im Design sowie abgestimmt auf die Bedürfnisse einer selbstbewussten, modernen Frau, die ihren persönlichen Stil pflegt und sich keinen aufgesetzten Mode-Dogmen unterwirft – so gestaltet das Modehaus von Drathen seine Kollektionen. 1980 gründete Peter von Drathen sein erstes Modehaus in Düsseldorf. Kontinuierlich wurde expandiert und weitere Modehäuser entstanden in Dortmund, Aachen, Essen, Hagen, Mannheim, Ratingen, Mainz und Bochum. Heute kümmert er sich zusammen mit seinem Sohn Marten von Drathen um die Geschäfte. „Individuell in Mode und Service“ – so lautet das Erfolgsrezept des Familienunternehmens seit nunmehr 38 Jahren.

Hochwertige Beratung

„Unser Erfolgsgeheimnis ist das Gespür für Trends und neue, junge Modemarken, mit einer konsequenten Aussage, Service sowie einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis“, verrät Marten von Drathen. Dabei wird besonders der Service im Modehaus von Drathen großgeschrieben. Kompetente und ehrliche Beratung, gepaart mit Service sind für das Konzept unabdingbar. „Für uns gibt es kein größeres Kompliment, als eine zufriedene Kundin, die gerne wiederkommt. Ich denke, unser hoher Stammkundenanteil spricht für sich“, sagt von Drathen. „Mit diesem Konzept heben wir uns ganz bewusst und aus tiefster Überzeugung von den großen und anonymen Modeketten ab.“

Vor Ort in Mannheim ist Geschäftsführerin Alwine Fochem zuständig. Die ausgewählten, internationalen Kollektionen des Modehaus von Drathen sind im hochwertigen Damenoberbekleidungs-Markt positioniert und spiegeln das Zeitempfinden wieder. Mit seinem Gespür für Trends ergänzt das Unternehmen sein modisches Sortiment von namhaften Marken immer wieder um Modelle von jungen, aufstrebenden Designern. So setzt das Modehaus durch individuelle Auswahl und gehobenes Ambiente Akzente und garantiert eine persönliche und langlebige Kundenbindung.

Sonderaktion

Aktuell steht für die Mannheimer Filiale auf den Planken aufgrund von Sanierungsarbeiten ein Umzug in neue Räume an. Kundinnen brauchen sich aber keine Sorgen zu machen, verspricht Marten von Drathen und macht klar, dass es sich um eine Umsiedlung in unmittelbarer Nähe des noch bestehenden Geschäfts handelt. Details zum neuen Ladenlokal dürfen zum jetzigen Zeitpunkt leider noch nicht verraten werden. „Wir bleiben der Stadt Mannheim und unserem treuen Klientel natürlich weiter erhalten“, sagt von Drathen und weist darauf hin, dass die Kundinnen von dem Umzug sogar profitieren. Denn aktuell veranstaltet das Geschäft in P7 einen großen Räumungsverkauf und bietet Kundinnen 30 bis 50 Prozent Nachlass auf das komplette Sortiment – „ohne Ausnahmen“, so Marten von Drathen. Wer sich von hochwertiger und einzigartiger Mode inspirieren lassen will, sollte das Modehaus von Drathen jetzt besuchen und von der einmaligen Sonderaktion profitieren. miz

