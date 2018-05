Pfingsten – viel mehr als zwei freie Tage

Anzeige

Dieses Fest ist mit einem Wunder und der Taube als Symbol verbunden. Was, nach der Bibel, an Pfingsten geschah, ist schwer zu fassen – und erinnert an den großen Traum vom Miteinander aller Christen. Denn an Pfingsten hat die Kirche Geburtstag: Die Geschichte von Jesus Christus ist mit seiner Kreuzigung auf Golgatha und seiner Himmelfahrt nicht zu Ende, sondern es geht weiter mit seinen Anhängern. Als das Brausen vom Himmel einsetzt und ein gewaltiger Wind das Haus erfüllt, setzen sich Feuerzungen auf die Häupter der Jünger Jesu Christi. Sie sind erfüllt vom Heiligen Geist, predigen in unterschiedlichen Sprachen und berichten von den Wundern ihres Gottes. Hier tritt die christliche Gemeinde zum ersten Mal öffentlich auf. Das wird am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag gefeiert. Die Taube, die Gemälde, Kirchenchöre und -fenster schmückt, ist Symbol des Heiligen Geistes – und lässt sich gern auch auf Kirchendächern nieder. dv/schu (Bild: pixabay/digitartclips)