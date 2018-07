Phänomen „Licht“ wird beleuchtet

Anzeige

Auch in diesem Jahr öffnet das Nothelferhaus im Rahmen des Weinheimer Kultursommers seine Türen. Zum Thema „Lichteinfall“ präsentieren neun Künstler Objekte, Worte und Bilder. Renate Barth stellt Fotografien auf Leinwand aus, Gabi Englert grafisch überlagerte Bilder.

Christiane Pappenscheller-Simon zeigt Drucke in Aquatinta-Technik. Skulpturen aus Alabaster von Gertraude Hedtke und Lichtobjekte von Lena Dieter und Freya Tegtmeyer runden die Werkschau ab. Das Phänomen Licht wird lyrisch beleuchtet von Kristin Wolz und Christiane Hedtke zur gemalten Physik von Herbert Wolz. Christiane Pappenscheller-Simon liest unter dem Titel Lichtdurchflutet aus ihren Bali-Impressionen. Man darf sich auf eine vielseitige Veranstaltung in ungewöhnlicher Umgebung freuen und auf anregende Gespräche.

Lesung am 28. Juli

Eröffnung ist am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr; die Werkschau am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Juli, von 14 bis 19 Uhr, am Samstag, und Sonntag, 4. und 5. August, ebenfalls von 14 bis 19 Uhr; Lesungen finden statt am Samstag, 28. Juli, ab 18 Uhr unter dem Motto „Wenn ich in den Himmel schau“ – Lyrik und Malerei, am Sonntag 29. Juli, heißt es ab 18 Uhr „Lichtdurchflutet – Bali-Impressionen“. Das Nothelferhaus ist in der Keplerstraße 3. Der Eintritt zur Ausstellung ist frei. wn